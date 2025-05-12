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廣達董娘何莎力挺自家股 4月斥逾14億元加碼6,629張
台股4月逢股災，廣達（2382）董事長林百里夫人何莎趁股價回檔、跌破200元整數大關之際，逢低進場加碼6,629張股票，以廣達4月股價平均月均價217.32元計算，等同共斥資逾14.4億元，力挺自家股價，也是何莎歷來最大手筆買進自家股。
據公開資訊觀測站資料揭露，廣達4月內部人持股異動事後申報表中，在「董事長本人之配偶及未成年子女」身分別欄目中，4月共自集中交易市場增持6,629張股票。
由於林百里兩名兒子都已成年，因此加碼買進自家股票的即是何莎。對此，廣達回應，此為董事長夫人個人資產管理，不便評論。
廣達股價於4月8日跌破200元大關，並於9日探至波段低點174元，隨後反彈向上，僅四個交易日即重返200元之上。
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