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永道財報／首季每股賺 2.52元 股利5.5元、配發率逾48%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

永道-KY（6863）董事會12日通過今年首季財報，單季合併營收11.45億元，季減17.7%，年增27.1%。毛利率29.5%，分別季增1.45個百分點，年減6.23個百分點。稅後純益1.89億元，季減27.6%，年微減0.1%；每股稅後純益2.52元。

全球RFID電子標籤供應商領導廠商永道今年前四個月累計合併營收15.04億元，年增16.3%。

永道2024年合併營收46.12億元，年增71.7%。毛利率32.17%，年增2.64個百分點。稅後純益8.47億元，年增89.1%；每股稅後純益11.36元，大賺超過一個股本。

持續擴產的永道去年一口氣交出營收、毛利率、稅後純益及EPS四項全數創歷史新高的漂亮成績單。永道董事會決議擬配發5.5元現金股利，配息率為48.4%。

毛利率 營收

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