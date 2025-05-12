榮剛營收／4月10.4億元、年減11% 後市中長期看俏
特殊鋼主力廠榮剛（5009）12日公告，4月合併營收10.4億元、年減11%，累計今年前四個月合併營收40.7億元、年減11%；後市積極透過擴廠布局長線需求，中長期看俏。
榮剛董事長王炯棻表示，目前主力產品高單價VAR、高功能不銹鋼產品接單滿載，並輔以工具鋼及低合金鋼，產品毛利結構良好，由於產能利用率持續高檔，預估第2季營收將維持當前穩定水平。
產業方面，航太市場持續升溫，加上能源及油氣產業需求維持平穩，為高階鋼材產品提供強勁支撐動能。
王炯棻指出，為因應未來成長趨勢，董事會於4月通過兩項重大投資計畫，總投資金額達14.14億元，包括投入約5.8億元擴增5台VAR真空重熔爐及相關廠房整建，以及斥資約8.34億元興建柳營精整加工廠與設備，進一步提升產品品質與產能彈性。
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