台灣大營收／4月近154萬元、年增2.3% 前四月每股賺1.55元

台灣大哥大（3045）12日公布4月營運表現，台灣大表示，4月行動服務營收與智慧型手機月租ARPU均持續呈現年增趨勢，加上手機銷售動能挹注，整體電信營收年成長率為7%，同月租用戶退租率亦保持歷史低點0.6%。獲利方面，電信業務EBITDA穩健成長，且受惠於基站整合效益及營運效率提升，電信業務營業利益延續雙位數年增幅，表現穩健亮眼。

台灣大4月自結合併營收153.9億元，年增2.3%，營業利益16.3億元，稅後純益10.4億元，年減2.2%，每股純益為0.34元。累計前四月營收635.6億元，年增0.38%，營業利益67.8億元，稅後純益為47億元，年增16.5%，每股純益達1.55元，較去年同期成長17%。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，電信業務營業利益對於合併營業利益的貢獻占比上升至75%，顯示電信業務仍舊為穩定推動整體獲利成長的重要推手。

此外，台灣大表示，連續11年榮獲台灣證券交易所公司治理評鑑前5%，為全台僅7家連續11年蟬聯此最高榮譽的企業之一。台灣大領先業界推動獨立董事過半，並將永續發展委員會提升至董事會層級，將永續戰略納入決策核心。同時，持續透過AI賦能強化治理效率與環境減碳，實踐永續與科技並進的雙軌策略。

為響應聯合國永續發展目標SDG 12「責任消費與生產」，台灣大指出，攜手富邦金控支持輔仁大學「永續發展領航計畫」，參與「2025國際永續大師高峰論壇」，分享多項循環經濟實績：廢手機回收24萬台、回收貴金屬18,420公斤；「舊機換新機」創造經濟效益11億元；認證盒裝二手機回收率達88%；另捐贈二手平板至偏鄉，公益效益超過3,200萬元。