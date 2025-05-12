遠傳營收／4月85.68億元、年增5.6% 前四月每股賺1.19元

遠傳電信（4904）12日公布4月營運表現，遠傳表示，除受益於遠亞合併綜效、用戶持續升級5G，消費者預期關稅牽動漲價心理也帶動了iPhone商品銷售，營收持續成長，稅後純益連三個月雙位數成長，4月每股純益0.29元，累計前四月每股純益1.19元，

遠傳4月合併總營收85.68億元，，合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）31.04億元，年增6.2%，延續成長動能．稅後純益達10.58億元，年增10.9%，連續3個月達雙位數成長，每股純益0.29元。

累計前四月，遠傳合併總營收346.10億元，年增2.2%，合併EBITDA為125.8億元，年增6.5%，稅後純益42.99億元，年增10.4%，每股稅後純益1.19元，維持穩健成長。

遠傳表示，4月月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）年成長率達2.1%、月租型用戶5G滲透率達44.5%，持續領先同業，帶動整體行動服務營收年增2.1%，站上51.13億元，達成自2021年3月以來連續50個月正成長的里程碑。

在個人數位服務方面，遠傳表示，「遠傳守護網」服務、手機保險等多項業務均維持亮眼的雙位數年成長率，穩健挹注營收。

近期遠傳積極透過策略投資、跨界合作拓展多元數位服務，包含攜手音訊串流平台Spotify推出遠傳用戶獨享4個月免費暢聽方案；與中國信託產險推出旅遊保險一站式投保流程；策略投資全台最大專業服務媒合平台「PRO360達人網」，致力提供用戶更便捷、優質的服務體驗。

另外，遠傳表示，自主開發的AI平台「遠傳智靈」日前獲得經濟部舉辦的全台最大AI競賽「智慧創新大賞」銀牌獎殊榮，從共1,000多家來自36國其中的上百家大型企業中脫穎而出，獲獎率僅7.4%，遠傳AI實力備受讚譽。