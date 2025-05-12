中華電營收／4月創同期新高 每股賺0.44元

中華電信（2412）12日公布4月營運表現，中華電信表示，受惠核心業務與ICT業務雙引擎推動，加上銷貨收入挹注，整體合併營收較去年同期成長6.2%，創同期新高，稅前盈餘大幅成長8.9%，展現強勁獲利動能。

中華電信4月自結合併營收為190.5億元，年增6.2%，營業淨利為43.6億元，稅前盈餘為44.0億元，歸屬於母公司業主之淨利為34.1億元，年增7.7%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為77.2億元，每股純益達0.44元。

中華電信表示，行動業務方面，隨著5G升速及用戶數增加，行動月租及加值服務營收穩步成長，整體行動服務營收較去年同期增長近2%。

受益於子公司銷售業務表現亮眼，本月銷貨收入年增達17%，為整體業績挹注成長動能；寬頻業務則受惠數位轉型趨勢，營收與獲利穩步上揚．4月寬頻ARPU（每戶平均收入）達802元，表現亮眼，顯示高速寬頻服務的市場接受度持續提升。

此外，中華電信ICT業務亦持續為整體營收成長的主要驅動力，中華電信指出，網路數據中心（IDC）、雲端、資通安全及智慧聯網等核心領域，皆展現雙位數的年成長動能。其中，IDC與雲端業務受惠於政府及金融機構建置案的入帳，以及設備代管需求持續擴增，穩定挹注經常性營收，年營收增幅達46%；智慧聯網業務則在智慧能源專案的強勁帶動下，年成長率達83%，展現出高度的市場拓展潛力。

累計今年前4月，中華電信合併營收達748.6億元，年增2.7%，營業淨利為168.9億元，稅前淨利為171億元，年增6.7%，歸屬母公司業主淨利為132億元，年增5.2%，每股純益1.7元。中華電信強調，累計營收、營業淨利、稅前純益、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標皆超越年度財測高標。

在技術創新上，中華電信強調，瞄準未來商機，積極布局AI與相關技術。4月份首度針對投資人舉辦「集團AI科技論壇」，由董事長簡志誠帶領集團各子公司，共同展示AI產品與創新應用服務，並聚焦「AI賦能-基礎建設」與「AI賦能-創新應用」兩大議題。

集團子公司中，除了中華資安、資拓宏宇將在今年下半年上市櫃外，目前內部將Spin-off兩個AI育成團隊，為企業提供轉型升級的AI關鍵技術，為集團創造亮麗的營收表現。