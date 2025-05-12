愛爾達財報／第1季每股賺1.01元

愛爾達-創（8487）第1季營收2.44億元，季減18.7%，年增22.6%，毛利率25.03%，低於去年同期28.86%與上季的36%，稅後純益2,677萬元，季減約四成，年減1.4%，每股純益1.01元。

愛爾達日前公布4月營收9,480萬元，月減5.2%，年增21.8%，累計前4月營收3.39億元，年增22.4%，創歷史同期次高。

2024年愛爾達營收、獲利創新高，展望2025年，愛爾達日前指出，將持續與主要合作夥伴中華電信（2412）攜手繼續深耕體育賽事轉播，愛爾達已取得MLB美國職棒大聯盟總代理，預計每天直播 10場賽事，以及國內職棒台鋼雄鷹的全媒體轉播權，將以「十大體育賽事」為基礎，擁有多項賽事如羽球BWF巡迴賽、桌球 WTT系列賽、法國網球公開賽、多項旗艦足球聯賽的台灣轉播總代理權利，也將擴大與其他通路平台的合作，希望進一步服務全國的運動迷。

愛爾達表示，審慎樂觀2025年營運表現，將展現營運基本盤，同時持續以「全年無休、無淡季」的標準賽事規劃策略，帶動產業動能，再度成功構建一套完整的長期營運模式，瞄準2026年運動轉播大年的到來。