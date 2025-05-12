宏碁營收／4月近186億元、年增4.2% Chromebook首季表現亮眼

PC品牌大廠宏碁（2353）12日公布2025年4月單月合併營收185.95億元，年增4.2%；累積前四月營收800.16億元，年增4.4%。

宏碁4月營運亮點包括，筆記型電腦事業營收成長3.3%、桌上型電腦事業營收成長2.5%、顯示器事業營收成長12.7%、Chromebook營收成長28.6%；此外，根據最新市調資料顯示，宏碁Chromebook第1季在美國及泛歐消費市場市占第一。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占4月營收之32.8%、累積前四月營收之31.9%。

宏碁將於5月20至23日舉行的台北國際電腦展推出一系列創新產品，包含AI PC、顯示器、電競與網通產品等，亦將展出子公司的應用伺服器、智慧醫療及其他解決方案。