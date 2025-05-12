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外資喊加碼、目標價3,988元 世芯漲停奪股后超車力旺

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

世芯-KY（3661）首季每股純益18.13元，是近四季度低點，但預期自第2季以後的三個季度業績表現將保持平穩，今年毛利率將比去年改善，美系外資最新報告則是給予加碼評等，目標價3,988元；12日世芯股價開高後快速衝上漲停板2,530元鎖死，超車力旺（3529）登上股后。

世芯第1季合併營收104.84億元，季減19.7%，與去年同期大致持平，歸屬母公司淨利14.64億元，季減約2成，每股純益18.13元；預期今年的後三季業績表現將持平，不過， 因NRE業績占比相對提升，產品組合結構改變，今年毛利率將比去年改善，雖然全年業績可能較去年下滑，但看好明年營收將有明顯的增長潛力。

美系外資認為，世芯來自3奈米的營收貢獻穩定，與一家主要客戶的3奈米項目進展順利，預計今年底試產，明年初開始量產；世芯也計畫啟動一些2奈米項目，提供跨世代的服務。

美系外資表示，看好世芯不僅是3奈米營收貢獻保持穩定，在2奈米項目的機會也增大，給予加碼評等，目標價3,988元。

世芯早盤以2,370元開高後快速衝上漲停2,530元鎖死；力旺股價則是開高走低， 盤中翻黑，兩家千金股一漲一跌之下，股價排名易位，世芯登上后座，力旺股價被超車，落入第三高價。

世芯 奈米 營收

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