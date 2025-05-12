英業達將秀3D元宇宙相框

英業達（2356）衝刺元宇宙布局報捷，預計於5月20日至23日台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）端出全新技術成果「VRSTATE 元宇宙相框」，是旗下首款結合元宇宙技術及2D轉3D功能的顯示器設備，主打企業級客戶，衝刺業績。

英業達元宇宙技術處指出，「VRSTATE 元宇宙相框」主要採用3D裸眼技術，用戶無需再搭配其他穿戴裝置，即可透過肉眼享受最先進的3D顯示效果，該相框內建32G儲存空間，可以容納至少1萬張照片，用戶僅需透過手機掃碼便可一鍵配對，輕鬆分享遠距照片。

英業達元宇宙技術處表示，「VRSTATE 元宇宙相框」由集團旗下英華達生產，主打企業級客戶，可避免產品在銷售過程中，發生庫存過剩的問題。談到新品優勢，英業達說明，「VRSTATE 元宇宙相框」主要是由硬體螢幕上貼一層薄薄的「光柵膜」，藉由光柵的透鏡技術，完成裸視3D影像，當用戶掃描QR Code將影像上傳至英業達雲端後，內部系統就會以極快的速度為用戶將2D轉換成3D，流程不超過3秒即可完成。