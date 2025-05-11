電信數據分析商現觀科（6906）大啖美國關稅政策轉單，由於美國與加拿大先前因關稅問題關係緊繃，加拿大多家電信公司轉而找上現觀科，來自加國的CovMo（行動網路優化定位平台）產品訂單詢問度明顯增加，本季也拿下印尼第三大電信公司訂單，在印尼市場市占率已超過90%，營運喊衝。

現觀科看好，隨著美國築起關稅壁壘，未來硬體售價只要非美國製造，皆將有可觀漲幅，此成本壓力將促使電信業者尋找高性價比（CP值比）軟體供應商，該公司向來擅長於採用較少的伺服器配置，便能得到高精確度定位，將成為客戶選擇優化軟體首選。

現觀科近期接單喜訊頻傳，首季先奪下印度三大電信業者之一的Vodafone idea訂單，加上先前已掌握的印度電信業者Bharti Airtel（巴帝電信）等前兩大客戶，目前印度前三大電信業者中，現觀科就掌握其中兩家客戶訂單，市占率超過65%。

現觀科繼大啖印度人口紅利，第2季印尼布局也傳捷報，CovMo產品先前已拿下印尼前兩大電信業者訂單，第2季再獲第三大電信業者青睞，使現觀科在印尼的市占率一舉衝上近100%，並傳出第2季可望再拿下越南第二大電信業者訂單，東南亞布局更趨完整。

現觀科今年持續拿下更多國際電信大廠客戶訂單，印度等東南亞地區、沙烏地阿拉伯及非洲等地區訂單「多點齊放」，市占率持續擴增。

現觀科去年稅後純益1.19億元，年增9.1％，每股純益3.56元；今年前四月營收約1億元，年增約3%。公司預期，今年在各個地區布局陸續開花結果下，將大啖人口紅利商機，營運將較去年成長，下半年表現也會優於上半年。