大摩點名三大台廠！GB200出貨飆升 鴻海、廣達、緯創受寵

外資摩根士丹利（大摩）於最新大中華科技硬體報告中指出，4月份GB200機櫃出貨量大增，顯示整體供應鏈拉貨動能強勁，單月出貨量遠超今年首季，身為供應鏈的鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）有望因此受惠，因此均給予「優於大盤」的評等。

大摩表示，整體4月份的GB200機櫃出貨量達1,500櫃，相較於第1季的1,000櫃，有明顯的增長，顯示出顯著的月度出貨加速，供應鏈拉貨動能強勁，帶動整體供應鏈成長。

大摩指出，台廠中以鴻海出貨最多，4月份鴻海出貨約1,000櫃，為供應鏈中出貨加速的主要驅動者。此外，鴻海第2季GB200機櫃的出貨預計將呈現每月月增趨勢，進一步強化其在AI伺服器供應鏈中的份額與動能。

大摩指出，廣達4月份GB200出貨量從3月的150櫃升至300至400櫃，顯示在新一代AI伺服器布局中，廣達的參與度與產能拉升同步擴大。緯創方面，推估4月出貨約1,800至2,700片compute trays，相當於100櫃至150櫃GB200機櫃。