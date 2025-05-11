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南電營收／4月31.9億元年月雙增 法人估今年 EPS 1.5至3.6元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

南電（8046）公布4月營收為31.9億元月增3.4%、年增19.2%，符合市場預期；不過，目前法人圈對其營運後市仍多維持中立的看法，預估今年EPS（每股獲利）自1.5~3.6元不等，同時評價上多維持中立至略為偏多的區間操作。

分析師表示，南電給出第2季營收可望中個位數成長的業績指引，主要是ABF載板受惠800G switch需求呈現微幅成長，BT載板在記憶體與網通需求佳；另外，BT、PCB稼動率持續增加，但ABF稼動率將較第1季的50%稍低。整體而言，毛利率將改善，但因ABF稼動率仍低，因此預期改善幅度可能將有限。

展望2025年，公司給出營收雙位數成長的業績指引，主要是受惠ABF載板、BT載板成長性佳，但法人認為，南電ABF載板的產能利用率仍偏低，有待產業復甦帶動稼動率與毛利率全面提升。

因此，在近期外資、本土法人機構間給予的投資評等，也多而偏向於保守，雖部分機構將今年預估EPS由1.45元上調至1.57元，也有大型外資券商由2.47元上調至2.8元，最高的EPS則是由國內大型法人機構給出的3.67元，但評等多維持在中立，僅一家國內機構評等為略為偏多的區間操作。

ABF 營收

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