MLCC下半年恐旺季不旺 被動元件族法人看法趨於中性

MLCC市場傳出下半年恐旺季不旺下，法人機構認為，MLCC五成以上的應用，集中在手機等消費性電子產品，在關稅戰影響中，將影響上游MLCC拉貨力道，因此，對國巨（2327）維持中性略偏多的區間操作看法，其它則多維持中立的評等。

分析師表示，MLCC主要應用於手機、消費性電子產品，占MLCC整體應用占比五成以上，因此，在關稅戰導致消費性終端產品售價上升、或經濟衰退等疑慮下，將影響上游MLCC拉貨力道。

全球MLCC前五大業者中，台灣有國巨、華新科（2492）兩大業者入榜，另外亦有禾伸堂（3026）、信昌電（6173）、蜜望實（8043）、日電貿（3090）等被動元件公司產品主要聚焦於MLCC，後市或將受到影響。

其中，國巨積極透過併購多元化產品線，目前亦在電感、晶片電阻市占率上亦躋身全球前三大業者，產品線已由過往標準型產品跨足利基型產品，因此已不會單受MLCC市況明顯影響營運，且受惠AI sever、中國大陸電動車市場狀況佳，帶動今年營運可望穩健成長，惟其於歐美市場車用、工業相關訂單仍未恢復，營運尚未出現全面性復甦，因此給予中性略偏多的區間操作評價。