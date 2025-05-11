魏哲家再進場挺自家股票 4月加碼台積電逾1600萬元

四月股災之際，全球不少企業主都趁自家股票下跌時買進，綜觀台灣上市櫃公司，以台積電董事長暨總裁魏哲家上月加碼買進台積電最受關注，被外界視為關鍵指標，象徵看好自家公司營運前景。

台積電四月股價跌破九百元關卡、最低下探七百八十元，台積高階主管四月紛紛逢低買進。最新公開資訊顯示，魏哲家上月自集中市場小幅買進台積電二十張，張數相對前波加碼較少，但也是暌違二十八個月後再度出手買進，法人推估，若以台積該月的月均價約八四一元，此次魏哲家估約以一六八二萬元買進台積電。

魏哲家先前曾在二○二二年十月十七日質設一千六百張台積電股票，以當日收盤價三九七元計算，市值達六點三五億元。隨後該年十月至十二月累計買進自家股票二六七張，以當時價格估算，總投資逾一點七九億元。後續台積股價一路驚驚漲破千元，魏哲家買進台積股票時機被外界視為低檔進場的神操作。

最新公開資訊也顯示，台積副總級以上高階主管在四月持股也小增，侯永清增加二七八股、黃仁昭增加三股、葉主輝增加一張，李俊賢增加四四六股，魯立忠增加三張，莊瑞萍增加三八二股。

此外，金控大股東也趁四月股災之際，趁勢敲進自家股「撿便宜」。

富邦集團董事長蔡明忠四月買進富邦金二百五十張，且是在四月十五日前就買入，市場推測高機率於七日當周股災時進場，期間富邦金股價最低殺到七十二點一元。倘以當周均價計，約斥資一千九百萬元。目前蔡明忠個人持股來到三十九點六萬餘張，持股比百分之二點九，為富邦金第五大股東。

另外，永豐金大股東何壽川的夫人張杏如上月買進永豐金一一三五張，持股增至三一六三張。何壽川的外孫何安仁名下加碼四百九十張，持股一舉突破四萬張。

何家旗下的信誼育樂、永豐股份、如誼實業及元太科技工業等也加碼，其中以元太科技敲進三千五百八十張最多，持股增至逾十三點七萬張。