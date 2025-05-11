台積電董座魏哲家4月逢低買股 外界視為象徵看好公司前景

台積電（2330）4月股災期間最低下探780元，台積電高階主管紛紛逢低買進，台積電董事長暨總裁魏哲家也罕見再度出手加碼。最新公開資訊顯示，魏哲家4月買進台積電20張，距上次買進約28個月再出手，被外界視為關鍵指標，象徵看好自家公司營運前景。

法人認為，魏哲家過往多次都是看準時機增持台積電，此次也逢低加碼。公開資訊顯示，魏哲家4月自集中市場買進20張台積電，是自2022年12月以來再次出手。法人推估，以台積電該月月均價約841元計算，此次魏哲家估約以1,682萬元買進台積電。

魏哲家先前在2022年10月17日質設1,600張台積電股票，以當日收盤價397元計算，市值達6.35億元。隨後該年10至12月累計買進自家股票267張，以當時價格估算，總投資逾1.79億元。後續台積電股價一路驚驚漲破千元，魏哲家買進台積股票時機被外界視為低檔進場的神操作。

魏哲家先前已預告適當時機會加碼買進。魏哲家去年在以台積電董事長新身分和媒體交流，回應媒體詢問最智慧的建言時，他不改幽默說，最智慧建言一樣是買台積電股票，用投資理財stay with TSMC。他更反問，「買台積電股票我不是示範過了嗎」。

魏哲家當時說，台積電股價有時候稍嫌委屈，還是會回來，全天下哪裡找得到這樣的公司，誠信正直且不斷進步。

他幽默說，「投資理財就是買，我不是先前示範過了嗎？還借錢去買」，記者順勢追問「還會再加碼嗎？」他笑說「適當時機」。

此外，最新公開資訊顯示，台積電副總級以上高階主管4月時持股也小增，其中包括侯永清增加278股、黃仁昭增加3股、葉主輝增加1張，李俊賢增加446股，魯立忠增加3張，莊瑞萍增加382股。

回顧2020年當時，台積電首度實施經理人持股規範。依據規範，台積電年報已揭露，台積電相信經理人長期持有公司股票可強化其與股東利益連結，要求董事長、總裁及其他經理人之持股價值應為年度本薪一定倍數，且經理人在受僱期間，皆須維持公司要求之持股價值。