AI伺服器廠本周法說連發 應對關稅、台幣升值對策受關注

台北國際電腦展登場前夕，AI伺服器大廠包括鴻海（2317）、華碩（2357）、廣達（2382）、英業達（2356）等本周將相繼召開法說會，市場聚焦最新營運展望、產品出貨動態，及如何因應關稅、新台幣匯率強升等議題。

鴻海將在5月14日舉行法說會，外界除關心第1季財報表現外，屆時可望聚焦在匯率、美中關稅戰、新產品GB300與蘋果產品的產能遷移等議題。

展望第2季，鴻海表示，雲端網路產品部門將維持成長，但因仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。以目前能見度來看，預估第2季營運將呈現季增、年增表現，但仍需持續關注全球政經局勢變化的影響。

圖／經濟日報提供

華碩將於5月13日舉行法說會，公布今年首季財報，市場關注華碩應對美國對等關稅策略，以及近期新台幣急升，對華碩獲利影響。

針對美國市場，華碩共同執行長胡書賓先前指出，華碩非常緊密的與代工夥伴合作，持續多元化生產基地。此外，針對新台幣急升，胡書賓表示，對應短期的匯率劇烈波動，華碩採取動態避險手段因應，中長期透過多元市場布局，非美元市場占比超過50%，同時提升高階產品比重。

廣達將於5日14日召開法說會，並公布第1季財報，市場聚焦GB300新品出貨動態、如何因應新台幣強升及後續美國製造布局等。廣達董事長林百里日前表示，今年訂單已經有所突破、比去年更多，會有更好的成績，且今、明兩年四大美系雲端供應商（CSP）客戶需求都沒有變化。

英業達將於5月13日召開法說會，公布首季財報並釋出第3季營運展望。由於英業達董事會4月底剛拍板赴美投資設廠，預料屆時包括美國製造、全球產能布局最新動態及如何因應新台幣匯率急升等議題，將成為法人關注焦點。

英業達第2季受惠客戶對關稅政策不確定性的預期備貨心理，提前啟動拉貨，急單增加，包括筆電、伺服器等產品業績均可望優於原先預期。對於新台幣強升，英業達先前表示，影響需視各地區與客戶綜合因素而定。