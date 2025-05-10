材料第1季 EPS 20.53元 核心獲利增

材料-KY（4763）昨（9）日公布第1季獲利，核心獲利持續增長，單季合併營收續創同期新高，為41.54億元，較去年同期成長15%，稅後純益20.31億元，較去年同期減少約3.4%，較前季減少23.9%，單季每股稅後純益（EPS）20.53元，仍賺逾二個股本。

材料-KY表示，首季營收成長主要由於絲束和醋片需求強勁及銷售價格維持高檔，暨絲束與長絲（森綾）新產能擴增挹注。絲束及醋片首季季營收分別較去年同期增加14%及23%。

產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；最後，3月已建置完成醋片新廠，除滿足絲束生產需求，亦可增加銷售塑料級醋片。另東南亞設廠計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班進行。