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晶華4月合併營收年增11%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶華（2707）昨（9）日公告4月營收，在餐飲市場需求暢旺、北投晶泉丰旅開幕業績助益、以及太魯閣晶英酒店恢復營運後營收逐步成長等利多因素帶動下，集團4月合併總營收達到5.1億元，較去年同期成長11.72%，累計前四月營收為23.65億元，較去年同期成長7.33%，站上同期新高。

展望後市，台北晶華酒店的住房表現則在台北國際汽機車零配件展、工具機展、電腦展等國際大型會展以及雙北世界壯年運動會等活動所湧入的國際商旅挹注下，住房率直接站上八成。

礁溪以及北投晶泉丰旅也積極開辦線上旅展，以優惠的房價回饋市場，在溫泉旅館的淡季表現亮眼。

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