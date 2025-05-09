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光隆4月營收年增大增四成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

光隆（8916）昨（9）日公告4月營收8.38億元，年增40%、月增39%，創九個月來新高，亦是同期次高。公司表示， 美國關稅暫緩實施掀起客戶端拉貨潮，不只4月業績大爆發，成衣第2季業績有望迎來歷史高峰，也有望推升合併營收僅次於2022年同期的峰值。振大環球（4441）亦公告4月營收5.83億元，年增50.46%，公司表示，主要受惠客戶需求強勁增加。

光隆累計前四月營收25.07億元，年增18.79%。公司表示，第2季在美國頒布新關稅措施，旋又宣布暫緩實施，已然引爆客戶端的拉貨潮。成衣部門最為明顯，4月營收爆衝至5億，不只較上月大增32.7%，也比去年同期爆增79%，也帶動4月合併營收表現。預期第2季營收將逐月遞增，同時成衣業績有機會締造歷史高峰，有利第2季合併營收僅次於2022年的高峰。

振大環球累計前四月營收20.93億元，年增43.59%。公司表示，受惠於客戶需求持續強勁，今年營收大幅成長，業績連月攀升。除了既有客戶穩定出貨外，公司也積極開拓市場版圖，預計有機會在第4季增加新客戶，進一步挹注營運動能。

振大環球目前第2季及第3季產線皆維持滿載，預估上半年營運表現將優於去年同期，下半年也有望延續成長態勢，在新舊客戶支持下，全年營運可望穩健提升。

針對近期川普對等關稅政策，公司指出，目前生產出貨一切正常，客戶訂單並未受到影響，同時公司已分赴亞洲及非洲相對美國關稅較低的地區考察評估。在匯率波動方面，公司在匯率劇烈波動之前，已調整美元部位，並透過多元化幣別配置分散因應。

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