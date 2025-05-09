華城首季 EPS 3元 亞力0.61元

華城（1519）、亞力昨（9）日發布首季財報，華城第1季稅後純益8.6億元，年增43.9％，每股稅後純益（EPS）3元，獲利創同期新高紀錄。華城指出，目前在手訂單量滿檔，能見度到2027年至2028年，在市場供不應求的狀況下，接單策略朝向挑選高毛利率、核心客戶的訂單。

亞力第1季稅後純益1.61億元，年減28％，每股稅後純益（EPS）0.61元。亞力指出，今年首季獲利下滑主要因為去年同期兌換利益高，不過目前在手訂單滿檔，且後續隨著出貨，預期營運會逐季成長。

華城為國內變壓器外銷大廠，針對川普關稅戰，華城先前指出，外銷團隊已於去年底川普總統上任時，即啟動新接訂單合約加入售價含關稅變動吸收條款，對於先前已接訂單也同步積極與顧客進行友好協商轉嫁或部份分擔以降低該政策之影響。

若以市場面來看，華城指出，美國在基建計畫下，電力設備仍是極重要設備且供不應求，仰賴進口比例高。