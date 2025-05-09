敦泰法說會／第2季營收估計比首季增長

IC設計廠敦泰（3545）於9日舉行法說會，公布首季每股純益為0.8元。

敦泰第1季合併營收為29.93億元，季減28.5%、年減16%，主要是受手機傳統淡季影響，且部分手機產品於去年第4季已提前備貨，稅後淨利為1.71億元，季減6.4%、年增53.5%，每股純益為0.8元。

敦泰指出，雖然第1季營收下滑，但獲利有超乎預期的表現，是因為低毛利的顯示產品出貨減少，而高毛利的顯示產品及非手機產品受到季節性影響程度較低，使得產品組合轉佳，毛利率大幅提升到26.9%，明顯優於去年第4季的21.4%。

敦泰預期，第2季隨著市場逐步回溫，預計手機中低階顯示產品的出貨將季節性回升。在觸控產品方面，受到客戶高階機種新品發布時程的安排，對晶片需求可見度較高，營收可望平穩成長。至於其他產品方面，隨著更多新項目導入，出貨量將逐季增長。在不考慮未來的匯率波動下，公司預期第2季的營收將較第1季成長。