威鋒法說會／首季毛利升至54% USB4第3季量產、全年拚虧轉盈

電源管理IC設計業者威鋒電子（6756）9日舉行首季法說會。展望本季，公司表示產品組合優化將使毛利率「明顯改善」，而下半年能否轉盈取決庫存去化與USB4新品量產速度，公司將嚴控費用全力翻正。

首季結構顯示，傳統USB-PD 3.1／3.2控制器仍貢獻大部分現金流，但平均售價偏低，仍不足以覆蓋固定成本與開發支出。為拉升產品單價，威鋒投入USB4 10 Gbps Hub與Re-timer，預定第3季量產，屆時可望驅動平均售價（ASP）與毛利雙升。至於車用、工控寬溫USB Hub則正處送樣，2026年起挹注營收。

關稅方面，公司估計，直接出口至美國的終端產品占比低於25%，關稅衝擊相對有限，但若新稅制落地仍可能壓縮毛利。為此，威鋒啟動「多產地貼標」策略，並與客戶協商分攤稅負，同時加強成本控管，以維持獲利彈性。

匯率方面，首季新台幣走升帶來匯兌損失；財務長說明，公司以美元收款與美元採購構成「營運天然避險」，力求將後續匯率衝擊控制在首季水準以下。

威鋒指出，提前備貨雖推升第2季營收可見度，但也帶來「先拉後緩」的庫存風險；公司將持續關注並動態彈性調整。若USB4能如期放量，疊加匯率趨穩與費控，全年營收可望超越去年水準，下半年轉盈機會隨之升高。

中長期方面，威鋒鎖定 USB4 升級需求以及車用／工控寬溫應用為雙引擎，並將擴大AI PC周邊與高速資料中心合作，目標在2026年啟動營收與獲利同步成長的新循環。

威鋒於法說會前先公布首季財報，單季毛利率54%，季減2.6個百分點，年增14個百分點；營益率為負2.1%，較前一季收斂5.4個百分點，也比去年同期收斂6.7百分點；歸屬母公司稅後純益0.16億元，季減34.5%，年減68.6%；每股稅後純益0.23元。