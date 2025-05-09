敦泰首季每股純益0.8元優於預期 本季組合續優化獲利看升

敦泰今日公布首季財報，受手機傳統淡季影響，且部分手機產品因客戶於去年第四季提前備貨，導致第1季營收29.93億元，季減28.5%、年減16%。敦泰表示，和去年同期相比，雖整體出貨量持平，但是受產品組合變化及中低階IDC（TDDI）顯示產品價格持續下滑影響，才導致比去年同期衰退。

敦泰首季營收雖雙減，但獲利有超乎預期的表現，主因低毛利的顯示產品出貨減少，而高毛利的顯示產品及非手機產品受到季節性影響較少，使產品組合變好，第1毛利率大幅提升到26.9%，季增5.5個百分點及年增4.7個百分點。另外，營業費用管控得宜及業外收益挹注，稅後淨利1.71億元，每股純益0.8元，僅比前一季僅小幅下降，但與去年同期相較則大幅增長超過五成。

展望本季，敦泰預期隨著市場逐步回溫，本季手機中低階顯示產品的出貨將季節性回升。在觸控產品方面，受到客戶高階機種新品發布時程的安排，本季對晶片需求可見度較高，營收可望平穩成長。至於其他產品方面，隨著更多新項目導入，出貨量將逐季增長。在不考慮未來的匯率波動下，公司預期第2季營收將較第1季成長。

非手機產品方面，因新產品上市出貨量將於第2季開始爬升，可持續帶動整體產品組合優化，為營收與獲利注入動能。

關稅政策及匯率波動所帶來的不確定性，將使未來獲利難以預估。敦泰表示，這些外部因素非公司所能控制，敦泰將專注於產品發展與強化應變能力，以因應未來各項變數。