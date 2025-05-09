華碩4月合併營收月減12% 世界4月營收月減20%

PC品牌大廠華碩（2357）昨（9）日公告4月集團合併營收為562.18億元，月減12.59%，但年增35.06%，為歷年同期新高；前四月累計營收2,039.12億元，年增25%，創歷年同期次高。

華碩4月品牌營收513.78億元，月減14%，年增33%；前四月品牌累計營收1,865.66億元，年增22%。

華碩持續衝刺AI伺服器布局，華碩共同執行長胡書賓日前指出，集團AI伺服器的差異化優勢，主要是具備完整的軟硬體研發能力、客製化的彈性，已協助客戶建置近十個中大型數據中心。

晶圓代工廠世界先進昨日公告4月營收36.75億元，月減20.21%、年增8.45%，為近三個月以來低點，為單月同期次高，主因晶圓出貨量減少，累計今年前四月合併營收156.24億元、年增兩成，也是同期次高。

針對本季營運，世界先進日前法說會預估，隨著客戶對通訊、工業和汽車半導體需求增加，第2季電源管理類別產品營收將提升，晶圓出貨量季增約3%到5%。