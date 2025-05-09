日月光4月合併營收月減2% 台達電4月營收月減6%

全球封測龍頭廠日月光投控 （3711）昨（9）日今公布4月合併營收為522.11億元，月減2.86%、年增13.95%，連續三個月年增雙位數，創歷史同期新高；累計前四月合併營收達2,003.64億元，年增12.17%，同為歷年同期高點。

日月光投控先前預估，本季以新台幣計價，封測事業第2季營收將季增9%至11%，毛利率將季增1.4個百分點至1.8個百分點。法人估日月光投控第2季營收落在1,519億元至1,520億元區間，季增約2%至3%。

電源龍頭台達電昨日公布4月營收407.82億元，月減6.1%，年增21.6%，為歷史次高。主要動能來自AI電源、資料中心基礎設施相關應用。

台達電累計今年前四月營收1597.02億元，年成長27.9%。

台達電昨天股價收374元，上漲2元，外資法人連六買。累計5月以來三大法人買超1.03萬張，外資買超9,895張。