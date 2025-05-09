聽新聞
0:00 / 0:00

日月光4月合併營收月減2% 台達電4月營收月減6%

經濟日報／ 記者李孟珊劉芳妙／台北報導

全球封測龍頭廠日月光投控 （3711）昨（9）日今公布4月合併營收為522.11億元，月減2.86%、年增13.95%，連續三個月年增雙位數，創歷史同期新高；累計前四月合併營收達2,003.64億元，年增12.17%，同為歷年同期高點。

日月光投控先前預估，本季以新台幣計價，封測事業第2季營收將季增9%至11%，毛利率將季增1.4個百分點至1.8個百分點。法人估日月光投控第2季營收落在1,519億元至1,520億元區間，季增約2%至3%。

電源龍頭台達電昨日公布4月營收407.82億元，月減6.1%，年增21.6%，為歷史次高。主要動能來自AI電源、資料中心基礎設施相關應用。

台達電累計今年前四月營收1597.02億元，年成長27.9%。

台達電昨天股價收374元，上漲2元，外資法人連六買。累計5月以來三大法人買超1.03萬張，外資買超9,895張。

延伸閱讀

日月光投控4月營收創同期高 今年看好測試成長

期貨商論壇／台達電期 擁利多

台達電 兩檔聚焦

台達電：碳有價時代來臨 碳費快做就對了

相關新聞

散熱三傑 奇鋐最看好

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，目前奇鋐、雙鴻、建準等三家散熱廠受惠出貨持續成長，2025年第2季營收預估將季增超過...

材料第1季 EPS 20.53元 核心獲利增

材料-KY（4763）昨（9）日公布第1季獲利，核心獲利持續增長，單季合併營收續創同期新高，為41.54億元，較去年同期...

德麥第1季每股純益5.2元 斥資1.2億買設備

德麥（1264）昨（9）日公布首季財報，首季稅後純益1.8億元，年增5%，每股純益達5.2元。

汎德第1季每股純益4.79元 明安4.35元

汎德永業（2247）第1季合併營收131.51億元，營業利益4.73億元，稅後純益3.87億元，分別較去年同期減少2.3...

瓦城第1季每股純益2.56元 配股利9元

多檔餐飲股昨（9）日公告首季財報，瓦城（2729）營業毛利創同期新高，稅後純益達1億元，年增11.73%，董事會並通過去...

亞泥第1季每股純益0.41元 國產0.71元

水泥族群亞泥（1102）、 國產昨（9）日雙雙公布第1季獲利及4月合併營收。亞泥公布第1季財報，受到金融商品評價和匯兌影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。