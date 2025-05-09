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群創4月營收月增1% 友達減10%
面板雙虎友達（2409）與群創昨（9）日公布4月營收，展望同步趨於保守。友達4月營收231.4億元，月減10.5%，年減2.65%，群創189.96億元，月增1.2%，年減1.34%。受美國關稅政策不確定性及終端需求轉弱影響，雙虎均對第2季營運持謹慎態度。累計今年前四月營收，友達為952.4億元，年增14.4%；群創為749.29億元，年增7.4%。
友達董事長彭双浪指出，關稅造成客戶端提前拉貨與庫存待消化，原先看好的市場健康供需與季節循環恐受影響。群創董事長洪進揚坦言，關稅議題導致客戶急單，雖使第2季訂單超乎預期，但也可能影響第3季傳統旺季需求。
研調機構集邦科技（TrendForce）先前已示警，品牌客戶庫存已達一定水位，加上關稅不確定性，多數電視品牌已於4月下修訂單，預估第2季全球電視面板採購量僅季增2%。
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