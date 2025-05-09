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光聖4月合併營收月增83% 和碩增21%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠光聖（6442）昨（9）日公告4月合併營收10.58億元，因應美國本土AI基礎建設布建需求升溫，美系數據中心大廠訂單穩健，營收月增83.35%，年增194.59%，重返10億元大關，並改寫單月次高；前四月累計營收31.63億元，年增166.79%。

光聖受惠光被動元件客戶需求強勁，日前公告第1季財報，稅後純益達到3.22億元，季增25.46%，年增1.7倍，改寫單季次高成績，僅次於去年第4季，每股純益4.26元。

代工大廠和碩昨日公告4月合併營收1,028.71億元，受惠消費性電子與通訊產品出貨升溫，營收月增21.55%，年增14.71%，重返千億元大關；前四月累計營收3,753.05億元，年增為10.36%。

從單月產品線出貨量來看，和碩4月筆電出貨61萬台，低於前月的70萬台，月減12.86%，年增16.19%，消費性電子與通訊產品出貨則較3月成長。

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