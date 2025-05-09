聽新聞
0:00 / 0:00

勤誠旺到第3季

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

伺服器機殼大廠勤誠（8210）執行長暨總經理陳亞男昨（9）日表示，依訂單表現，至今年第3季有望逐季向上，後續關稅變數仍待觀察，第4季保守看待，新切入客製化機櫃新業務今年陸續量產，估計有望貢獻營收5-10%，將成為驅動明年營運成長第二隻腳。

勤誠昨天召開線上法說會，釋出以上營運展望，針對關稅，陳亞男表示，加快全球製造在地化布局，去年底啟動北美NCT廠區及馬來西亞量產廠的建置，預計2025年下半年及2026年上半年啟用，因關稅因素，將加速美國德州廠建置規劃。

陳亞男坦言，馬來西亞廠原定4月中破土，因川普關稅政策遞延兩個月，預計6、7月建置，估計該計畫推遲一季，明年上半年啟用。今年資本支出約15-20億元，做各地產能建置。

她進一步表示，本季因關稅因素，部分客戶積極備貨，整體營運優於第1季，第3季看來是持平或微幅增長，目前訂單能見度一至兩季，AI產品專案有延續性，客戶開案量持續不斷，但是否如期量產，仍不確定，現在產能稼動率也很高，但因7月過後關稅走向未定，第4季目前還不清楚。下半年營運動能包括AI專案需求強、第1季起通用型伺服器復甦優於預期，機櫃業務預計下半年開始貢獻營收。

延伸閱讀

川普樂觀看待美中貿易談判 亞股大多收高

受美國關稅衝擊大 南市汽機車零組件產業喊話政府協助

上銀：關稅影響有限 物流AI機器人年底小量產

聯強法說會／業績來自亞洲多幣種 匯率影響相對低風險

相關新聞

散熱三傑 奇鋐最看好

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，目前奇鋐、雙鴻、建準等三家散熱廠受惠出貨持續成長，2025年第2季營收預估將季增超過...

材料第1季 EPS 20.53元 核心獲利增

材料-KY（4763）昨（9）日公布第1季獲利，核心獲利持續增長，單季合併營收續創同期新高，為41.54億元，較去年同期...

德麥第1季每股純益5.2元 斥資1.2億買設備

德麥（1264）昨（9）日公布首季財報，首季稅後純益1.8億元，年增5%，每股純益達5.2元。

汎德第1季每股純益4.79元 明安4.35元

汎德永業（2247）第1季合併營收131.51億元，營業利益4.73億元，稅後純益3.87億元，分別較去年同期減少2.3...

瓦城第1季每股純益2.56元 配股利9元

多檔餐飲股昨（9）日公告首季財報，瓦城（2729）營業毛利創同期新高，稅後純益達1億元，年增11.73%，董事會並通過去...

亞泥第1季每股純益0.41元 國產0.71元

水泥族群亞泥（1102）、 國產昨（9）日雙雙公布第1季獲利及4月合併營收。亞泥公布第1季財報，受到金融商品評價和匯兌影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。