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勤誠旺到第3季
伺服器機殼大廠勤誠（8210）執行長暨總經理陳亞男昨（9）日表示，依訂單表現，至今年第3季有望逐季向上，後續關稅變數仍待觀察，第4季保守看待，新切入客製化機櫃新業務今年陸續量產，估計有望貢獻營收5-10%，將成為驅動明年營運成長第二隻腳。
勤誠昨天召開線上法說會，釋出以上營運展望，針對關稅，陳亞男表示，加快全球製造在地化布局，去年底啟動北美NCT廠區及馬來西亞量產廠的建置，預計2025年下半年及2026年上半年啟用，因關稅因素，將加速美國德州廠建置規劃。
陳亞男坦言，馬來西亞廠原定4月中破土，因川普關稅政策遞延兩個月，預計6、7月建置，估計該計畫推遲一季，明年上半年啟用。今年資本支出約15-20億元，做各地產能建置。
她進一步表示，本季因關稅因素，部分客戶積極備貨，整體營運優於第1季，第3季看來是持平或微幅增長，目前訂單能見度一至兩季，AI產品專案有延續性，客戶開案量持續不斷，但是否如期量產，仍不確定，現在產能稼動率也很高，但因7月過後關稅走向未定，第4季目前還不清楚。下半年營運動能包括AI專案需求強、第1季起通用型伺服器復甦優於預期，機櫃業務預計下半年開始貢獻營收。
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