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雙鴻第1季 EPS 5.66元 第2季不看淡

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

散熱模組大廠雙鴻（3324）昨（9）日公布首季財報，第1季稅後純益5.11億元，季增9.4%、年增29%，為歷史次高，每股純益（EPS）5.66元，寫歷史第三高，連兩季賺逾半個股本入袋。

雙鴻首季毛利率達27.4%，季增4.9個百分點，年增2.9個百分點，為歷史次高。法人指出，雙鴻去年第4季水冷占整體營收比重僅7%至8%，今年首季倍增為17%，本季將進一步擴大為25%至30%，加上水冷產品單價及毛利率較一般散熱高出許多，有助獲利。

雙鴻內部目標今年水冷產品占整體營收比重45%至50%，從第2季預估及第3季泰國生產基地開始顯著挹注水冷產品貢獻推算，全年目標有望達陣。

雙鴻4月營收20.1億元，月增16%、年增66%，主因液冷營收及VGA營收較佳；4月出貨主要客戶的水冷板、分歧管與RPU等產品，水冷營收比重提升至約25%。

雙鴻估計本季營收可望季增15%至20%，水冷產品營收占比將由第1季的17%升至25%至30%，但近期新台幣對美元強升，本季毛利率與業外匯兌可能受衝擊。第3季受惠泰國廠水冷產品全線加入量產行列，加上輝達GB300上市，業績有望優於第2季。雙鴻表示，5、6月業績大致與4月相當，有信心本季繳出亮眼成績單。

法人估計，隨著下半年GB300訂單出貨，推升雙鴻今年伺服器營收比重升至60%、液冷營收比重升至40%以上，加上RTX-50顯卡有望帶動電競營收成長，將共同驅動今年營收與利潤率升勢。

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