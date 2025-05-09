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富采第1季每股虧0.6元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

LED大廠富采控股（3714）昨（9）日法說會公布首季財報，單季每股虧損0.6元，歸屬於母公司業主淨損4.4億元，較前季虧損6.23億元收斂，與去年同期虧損4.67億元相比也呈現小幅收斂。

富采第1季營收56.3億元，季增2.3%、年增0.9%，本業虧損較前季顯著收斂。展望第2季，富采預期背光業務將有高個位數成長，感測業務受惠筆電及穿戴裝置需求亦優於前季，特殊照明在植物照明旺季帶動下，估有雙位數成長。

車用背光動能強勁，隆達電子董事長范進雍指出，第1季車用背光已成長10%，越南自動化產線6月完工，中國產能驗證與量產時程亦有望提前至2026年，並已規劃第二條產線。

富采董事長彭双浪坦言，因為關稅與匯率不確定性，第2季整體營運展望仍持審慎態度，市場觀望氣氛濃厚。

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