旺矽第1季 EPS 7.68元 單季新高

測試介面暨設備廠旺矽（6223）昨（9）日公告首季財報，單季獲利7.24億元，季增1.26%、年增163.27%，每股純益7.68元，創單季歷史新高。旺矽表示，晶片測試需求維持強勁成長力道，對今年營運樂觀看待，法人看好該公司全年有望力拚「季季增」的態勢。

旺矽受惠於人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）的需求攀升，雲端資料處理、電動車、無線通訊及終端產品等應用需求皆提升，高功能半導體元件用量不斷增加。全球半導體應用市場因生成式AI驅動，帶動各應用晶片成長。

旺矽強調，長期專注在探針卡測試領域發展，是目前世界惟一能夠提供CPC（懸臂式）、VPC（垂直式）、MEMS（微機電）完整測試方案的探針卡公司。

旺矽近年來在AI測試領域的發展，因高速與微間距等測試領域技術領先，吸引許多新客戶前來洽談合作，面對客戶龐大的晶片測試需求，去年新增產能已全數投入、滿足客戶需求，今年規劃增加30%探針產能，預計此一新增產能將能更強化與國際客戶在未來各個應用類別的高度合作。

另外，半導體工程用測試機台也是旺矽另一個主力產品線，針對不同產業客戶的產品特性，提供客製化的測試機台，協助客戶解決在晶片研發中產生的量測問題，為公司增添更多的長線成長動能。

對於全球半導體供應鏈近期變化較大，使企業風險的攀升，旺矽表示，經營環境情勢複雜，將與客戶保持密切合作開發。