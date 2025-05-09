京元電第1季 EPS 3.51元 將擴大支出

人工智慧（AI）晶片測試需求強勁下，半導體晶圓測試廠京元電（2449）昨（9）日公布今年第1季財報，單季獲利42.9億元，大幅季增111.3%，年增213.6%，創歷史單季新高，每股純益3.51元，主要是認列2024年出售中國子公司蘇州京隆科技處分利益。

京元電第1季營業收入73.15億元，年減10.94%；營業利益15.22億元，年減13.45%；因認列業外收益，淨利43.32億元，年增207.81%；歸屬於母公司業主淨利42.90億元，年增213.50%。

京元電董事會也通過提高今年資本支出，由原先218.44億元，提高到269.66億元，增幅達23.45%，主要為配合營運需要，以備產能擴充需求。

因AI晶片需求暢旺，京元電昨日公告取得苗栗縣頭份市部分廠房使用權，用以擴產產能。