宜鼎財報／首季淨利3.36億元 EPS 3.68元

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）9日公布第1季財報，單季歸屬母公司業主淨利為3.36億元，創一年新高，季增23.9％，年減4.4％，每股稅後純益3.68元。

宜鼎財報顯示，合併營收26.18億元，創2022年第2季以來新高，月增17.5%，年增20.3%；毛利率30.6％，季增1.5個百分點，年減4.3個百分點；營益率14%，季增4.1個百分點，年減2.8個百分點。

宜鼎持續擴充邊緣AI產能，宜蘭全球研發製造中心二期已全面投產，並預留三期擴建空間；隨案量快速增加，公司不排除視需求提前啟動第三期建廠，以強化交付能力。

展望後市，宜鼎表示，邊緣AI應用加速落地，今年營收可望重回百億元大關、優於去年的89.15億元，展現成長動能。自製AI模組與軟硬整合方案產能同步拉升，預計年底前足以支應專案出貨高峰。