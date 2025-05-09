聯強法說會／第2季重回成長軌道 全年度毛利率穩健增加

聯強（2347）9日舉行法說會，展望後市，聯強副總裁杜書全指出，今年成長動能來自商用加值業務，本季營收重回正成長軌道，季比、年比皆會成長，全年逐季增長。預期今年毛利率相對較低的半導體業務業績占比下滑，產品組合優化，第2季及全年度毛利率有信心穩健增加。

聯強今年第1季營收913.98億元，稅後純益18.27億元，單季每股純益（EPS）達1.1元，業績下滑主要來自半導體業務衰退，聯強近幾季毛利率愈來愈穩定，大約在4.2~4.3%區間。

從四大產品今年展望來看，杜書全指出商用加值業務持續樂觀，相信今年後續不管有什麼變化，該業務仍將維持不錯的成長；資訊消費業務首季表現溫溫的，全年可能維持此態勢；通訊（手機）業務部分，由於在印尼市場經營很好，預期將小幅增長；半導體業務去年表現極佳，但今年市場需求回到正常情況，預計全年半導體業務表現不如去年。

近期新台幣強勢升值，杜書全表示，聯強市場主要在亞太地區，業績包括多元幣種，主要是看與這些國家相對匯率，不是單純對美元匯率，整體來看，預期影響營收2%上下，匯率對聯強來說是相對低風險。

針對關稅議題，杜書全分析，聯強沒有任何產品輸入美國，雖然不知道亞太國家會不會反制措施，但中國大陸會有關稅問題，聯強是代理商，若有任何關稅，會直接轉嫁到通路，不會參與處理關稅的問題。整體來看，預期關稅影響還好。