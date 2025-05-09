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南俊財報／首季獲利6,529萬元 2018第2季以來新高、毛利率站上30%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
南俊國際股份有限公司總經理吳仁山。記者葉信菉／攝影
南俊國際股份有限公司總經理吳仁山。記者葉信菉／攝影

南俊國際（6584）9日公布第1季稅後純益6,529.1萬元，2018年第2季以來新高，季增28%，年增38.9%，第1季每股稅後純益（EPS）為1.0元，去年第4季EPS為0.78元，去年同期EPS為0.72元。該公司今年第1季是谷底，業績可望逐季攀升。

南俊國際表示，受惠美系兩大雲端服務供應商（CSP）拉貨，加上產品組合持續優化，單季毛利率站上30%，今年第1季伺服器滑軌占營收比重接近50%。

南俊國際4月營收2.05億元，創新上櫃以來新高，月增0.57%，年增20.37%，今年前四個月營收7.05億元，年增22.33%，主要是受惠兩大CSP拉貨效應。

南俊國際今年營運將逐季上揚，包括通用型伺服器與AI伺服器出貨都增加之下，法人推估，南俊國際今年營收有機會成長25到35%，隨著規模放大、AI伺服器占比提升下，全年毛利率上看35到40%。

至於外界關心的GB200與GB300等輝達（NVIDIA）新產品，主要在下半年大量出貨，尤其，南俊國際已經取得輝達GB300推薦供應商（RVL）資格，預期第3季生產線準備就緒，GB300導軌比較短一點，但載重能力相較於GB200成長30%以上，又導入緩衝設計，可提升平均出貨單價。

在產能方面，南俊國際今年預計增加三條GB200與GB300的相關產線，再將一條既有的產線改造成GB系列產線，來因應雲端服務供應商的訂單，規劃在越南廠建立一條一般伺服器生產線，目前越南租用廠房已經生產，至於在越南新購買的土地是否投入建廠與生產，先觀察美中關稅戰之後再決定。

伺服器 營收

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