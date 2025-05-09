家登營收／4月業績下滑、月減逾三成 但樂觀看待今年營運表現

家登（3680）於9日公布4月業績，月減逾三成，不過累計前四月業績年增逾一成。

家登4月合併營收為5.8億元，月減32.7%，比去年同期成長9.3%，今年累計前四月合併營收約22.88億元，年增17.5%。

家登指出，時序進入第2季，該公司各區域的出貨穩定成長，目前相關關稅政策處於90天暫緩期間，其配合客戶出貨需求，全力加速備貨，滿足客戶載具需求的安全水位與產線量產緊急需求，協助客戶因應國際局勢快速政策變化帶來的影響，上半年營運整體表現值得期待。

同時，伴隨大客戶2奈米製程廠陸續進入量產，投片量持續增加，家登也全力配合客戶新製程需求。

家登認為，目前其大中華地區訂單及市占不斷成長，美、日、韓的訂單也有明顯收穫，該公司同步耕耘多項與客戶偕同開發的新產品，整體表現不受單一區域、單一產品風險影響。以近期劇烈的匯兌波動來說，家登美元交易訂單與用美金購買物料的金額相當，故受影響幅度小，整體營運穩健。

至於關稅政策持續變化，全球局勢存在風險，家登也強調持續加強與客戶間的聯繫，以穩健營運及積極策略面對變化，加速全球化布局，樂觀看待今年度整體營運表現。