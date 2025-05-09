面板雙虎4月營收友達減、群創增 關稅衝擊第2季展望
面板雙虎友達（2409）與群創（3481）9日公布4月營收，表現不同調，但展望同步趨於保守。友達雖第1季獲利亮眼，4月營收降至231.4億元，月減10.5%，年減2.6%；群創則重返190億元關卡，月增1.2%，年減1.3%。雙虎均因美國關稅政策不確定性及終端需求轉弱，對第2季營運持謹慎態度。
面板廠高層直指美國關稅為最大變數。友達董座彭双浪稱，關稅致客戶提前拉貨、庫存待消化，影響原先市場預期。群創董座洪進揚亦坦言，關稅引發急單，第2季訂單雖超預期，但恐影響第3季傳統旺季需求，面臨「旺季不旺」壓力。
法人分析，美國關稅政策走向將持續牽動面板廠營運及報價，市場將密切關注5月面板報價變化及後續庫存去化進度。累計今年前4月營收，友達為952.4億元，年增14.4%；群創為749.29億元，年增7.4%。
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