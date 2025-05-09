新普自結第1季EPS 7.74元 稅後純益14.32億元、年增35.34%
電池模組龍頭新普（6121）董事會9日通過第1季自結財報，毛利率與營益率呈現「雙率雙升」，稅後純益14.32億元，季減6.89%，年增35.34%，每股純益7.74元。
新普第1季合併營收183.77億元，季增14.2%，年增4.52%；毛利率15.84%，季增0.14個百分點，年增2.92個百分點；營益率9.45%，季增0.14個百分點，年增2.52個百分點。
展望2025年，新普董事長宋福祥在營業報告書上表示，NB各品牌紛紛推出AI PC新產品刺激換機需求、Windows 10作業系統終止服務、教育標案等需求，可望持續帶動筆電成長動能，預估2025年全球筆記型成長率約為5%。
至於全球平板電腦市場，今年在升級潮流下，為滿足多元化市場需求，各品牌不斷優化產品提升規格，可望推動平板電腦今年出貨量增長約3%。全球智慧型手機銷量回到成長軌道後，今年預估持續成長，但增幅將趨緩。
新事業發展上，節能減碳、能源轉型及綠色能源仍是未來潮流，包括動力自行車（LEV）、大型資料中心、儲能系統市場等均呈現穩定成長。2025年新普集團對新事業發展仍樂觀看待。
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