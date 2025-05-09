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宏致財報／首季獲利2.01億元、2011年第4季以來新高EPS 1.37元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
宏致電子董事長袁万丁（中）與經營團隊。宏致／提供
宏致電子董事長袁万丁（中）與經營團隊。宏致／提供

宏致（3605）9日公布第1季稅後純益2.01億元，季增38.6%，年增約65倍，是2011年第4季以來新高，除了本業獲利提升之外，包括業外處分轉投資南通大地部分股權挹注；第1季每股純益（EPS）為1.37元，去年第4季EPS為1.06元，去年同期EPS為0.02元。

宏致今年上半年預期以雲端通訊產品表現最強勁，可望年增50%，工業產品可望年增30%，電腦消費電子相關產品將成長5%到10%，汽車產品則持續衰退，看好今年整體業績展望，高毛利率的雲端通訊產品占比持續提升，今年獲利同步看增。

宏致2024年產品營收占比，工業占22%、雲端通訊18%、汽車6%、電腦與消費電子54%。毛利率方面，雲端通訊產品平均35%毛利率，汽車不到10%毛利率（主要是因為去年稼動率不高），至於電腦消費電子相關毛利率約25%。

宏致之前表示，過去主要是出貨一般伺服器連接器，2024年已經擴大出貨AI伺服器連接器，2024上半年AI伺服器相關產品營收比重約為3%，2024年下半陸續出貨AI伺服器所需的MCIO Gen5高速連接器，使得2024全年占比達到5%，今年MCIO Gen6訂單逐季放大，占比將達到8%到9%。

毛利率 雲端

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