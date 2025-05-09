泰鼎財報／首季EPS -1.34元 執行長暨總經理周瑞祥退休

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）9日舉行董事會，公布首季每股稅後虧損約為1.34元。另外現任執行長暨總經理周瑞祥因個人退休規劃卸任，其職務由董事長王樹木接任。

泰鼎說明，114年第1季合併營收約為新台幣（以下同）31.37億元，年增11.4%，營業毛利約為1.51億元，年減20.1%，營業淨損約為2.33億元，年減0.5%，歸屬於母公司業主之本期淨損約為2.94億元，年減3.3%，每股稅後虧損約為1.34元。

至於溫室氣體盤查執行情形報告，公司提到已按照計畫完成113年度溫室氣體盤查作業，目前正在等候外部機構查證結果，完善的碳排放盤查機制將能強化減碳策略，為企業永續發展奠立基礎。

第三，泰鼎提到，通過113年永續報告書113年永續報告書已編製完成並提報董事會，展現對報告品質與編製責任的重視，並預計將於六月出版。

第四通過經理人異動及組織架構調整案，泰鼎提到，董事會通過經理人及組織架構調整案，集團將進行扁平化重組，以促進溝通效率與決策靈活性。

主要異動內容包括(1)現任執行長暨總經理周瑞祥先生因個人退休規劃卸任，其職務由董事長王樹木先生接任；(2)財務長職稱依組織架構調整為財會主管，並由原會計主管林俊廷先生接任；(3)公司治理主管由原財務長楊欣望先生轉任。

泰鼎提到，同時為因應改革組織架構，永續長、策略長及子公司營運長、技術長、業務長等職稱不再獨立編列，改由現行各單位主管分工承接。上述異動屬於內部職稱調整，不影響公司營運，並自114年5月10日起生效。

董事長王樹木於會議中亦指出：「本次組織與人事調整，旨在推動組織扁平化、促進溝通順暢及決策效率，並強化對外變化的即時應變能力；同時也針對人事成本進行優化，提升整體資源運用效益。」