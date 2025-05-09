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中美晶財報／首季EPS 1.19元 投資晶橋一號綠能有限合夥基金

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
中美晶董事暨總經理陳振乾。圖／聯合報系資料照片
中美晶董事暨總經理陳振乾。圖／聯合報系資料照片

中美晶（5483）於9日公告首季財報，獲利年減逾六成，每股純益為1.19元。同時，該公司也公告投資晶橋一號綠能有限合夥基金。

中美晶第1季合併營收193.73億元，季減2.9％、年減1.6％，歸屬母公司業主淨利為7.32億元，季增54.4％、年減61.5％，每股純益1.19元。

中美晶指出，第1季受到子公司環球晶擴產與持有世創股票評價變動影響，而影響短期財報表現。若排除這兩項因素影響，第1季中美晶毛利率將調整為30.8％，每股純益達2.54元。

在再生能源業務方面，中美晶提到，美國將於今年6月對東南亞四國太陽能產品施以反傾銷、反補貼關稅，考量台灣目前相對較低的暫行關稅，預計將促使部分採購需求轉向台灣供應商，中美晶太陽能產品訂單可望因此增加。

另外，中美晶今日並宣布，將投資4億元參與安橋資本團隊發起的「晶橋一號綠能基金」，以持有200MW再生能源案場為目標，未來案場的工程建置與維運管理，將由中美晶集團旗下負責電廠營運的旭鑫分公司承接；綠電轉供方面，則由中美晶集團旗下綠色能源開發銷售子公司續興負責。中美晶強調，此次合作將深化該集團於綠能產業鏈的整合布局，並強化營運韌性與長期成長動能。

同時，中美晶也啟動組織重整，分割太陽能電池事業處與太陽能電廠事業處的營運架構到中美晶100％持股子公司「續日」與「旭仁能源」。

中美晶 太陽能電池

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