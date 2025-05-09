快訊

新台幣日前暴力升值挨批 楊金龍做得比他差？彭淮南很心疼

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

榮惠-KY首季稅後獲利大增38.2% AI伺服器將推升本季營運續成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
榮惠-KY董事長劉世璘指出，AI伺服器將從5月起轉強，可望帶動第二季營收成長動能。圖／榮惠-KY提供
榮惠-KY董事長劉世璘指出，AI伺服器將從5月起轉強，可望帶動第二季營收成長動能。圖／榮惠-KY提供

PCB供應鏈榮惠-KY今（9）日公布第1季合併財報，營收4.44億元，較去年同期3.88億元成長14.4%，歸屬母公司稅後淨利、每股稅後純益分別為2743萬元、1.32元，較去年同期的1985萬元與1.05元，分別成長38.2%與25.7%。榮惠-KY董事長劉世璘指出，AI（人工智慧）伺服器將從5月起轉強，可望帶動第二季營收成長動能。

榮惠-KY 2025年4月營收1.33億元，較去年同期1.41億元下滑5.29%，累計1至4月營收5.77億元，較去年同期5.29億元成長9.14%。財務長吳建芳表示，4月營收略為下滑，主因AI伺服器產品出貨遞延與客戶正常庫存調整。

根據榮惠-KY所公布的2025年第1季財報，營業毛利為8702萬元，略高於去年同期的8131萬元，營業利益則略微下降至2968萬元，與去年同期的3065萬元相去不遠，值得一提的是，業外收益表現明顯改善，淨收益675萬元，遠優於去年同期的業外虧損628萬元，主要受惠於外幣兌換收益轉正。

現金流方面，榮惠-KY 2025年第1季營業活動淨現金流入達到1.55億元，為去年同期的4倍，顯示公司應收帳款管理與營運效能持續提升，期末現金與約當現金餘額也從2024年底的3.4億元上升至5.1億元，顯示財務體質持續優化。

關於美國關稅議題，劉世璘指出，目前榮惠-KY交貨以東南亞為主，並無直接出口至美國，惟下游客戶仍有部分間接出口至美國，未來稅率談定後，客戶是否要求降價，仍在密切關注中，未來將與客戶保持密切聯繫，持續追蹤稅率變動對價格的影響。

至於車用市場策略，劉世璘表示仍照原訂計畫來走，墨西哥辦公室預計8月進駐，業務銷售據點尚在登記成立中，墨西哥市場為未來重點發展區域，相關進展將持續推動。

營收 美國

延伸閱讀

新任美國駐巴拿馬大使：推動將中國大陸視為共同威脅

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

傳英美協議將「大陸投資否決權」交由美國 英高官打臉：胡說八道

台裔柏克萊學者劉金智潔 獲任美國國家工程學院長

相關新聞

榮惠-KY首季稅後獲利大增38.2% AI伺服器將推升本季營運續成長

PCB供應鏈榮惠-KY今（9）日公布第1季合併財報，營收4.44億元，較去年同期3.88億元成長14.4%，歸屬母公司稅...

力旺法說會／3奈米 OTP IP 已導入客戶設計

矽智財（IP）廠商力旺（3529）於9日召開法說會，盡管短期景氣可能波動，但該公司對長期趨勢發展仍深具信心。同時，該公司...

華新財報／首季EPS 0.17元 三大事業毛利率均回升

華新（1605）9日公布首季財報並召開法說會，第1季營收448.43億元，年增10.5%，稅後純益6.79億元，年減21...

華星光營收／4月3.83億元 年月雙增

國內光通訊指標大廠華星光（4979）9日公布，4月營收3.83億元、月增2%、年增42.2%，合併前4月營收達14.5億...

關貿網路首季營收年增逾8% 續深化AIoT資安應用

關貿網路今天召開法說會，公布今年首季營收新台幣6.2億元，年增逾8%，董事長張陸生指出，近來雖有美國關稅、台幣匯率升值等...

聯強法說會／第2季營收重返正成長 看旺毛利率上升趨勢

聯強（2347）9日舉行法說會，展望後市，聯強副總裁杜書全指出，今年主要成長動能來自商用加值業務，展望本季，預估營收重回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。