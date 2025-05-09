榮惠-KY首季稅後獲利大增38.2% AI伺服器將推升本季營運續成長

PCB供應鏈榮惠-KY今（9）日公布第1季合併財報，營收4.44億元，較去年同期3.88億元成長14.4%，歸屬母公司稅後淨利、每股稅後純益分別為2743萬元、1.32元，較去年同期的1985萬元與1.05元，分別成長38.2%與25.7%。榮惠-KY董事長劉世璘指出，AI（人工智慧）伺服器將從5月起轉強，可望帶動第二季營收成長動能。

榮惠-KY 2025年4月營收1.33億元，較去年同期1.41億元下滑5.29%，累計1至4月營收5.77億元，較去年同期5.29億元成長9.14%。財務長吳建芳表示，4月營收略為下滑，主因AI伺服器產品出貨遞延與客戶正常庫存調整。

根據榮惠-KY所公布的2025年第1季財報，營業毛利為8702萬元，略高於去年同期的8131萬元，營業利益則略微下降至2968萬元，與去年同期的3065萬元相去不遠，值得一提的是，業外收益表現明顯改善，淨收益675萬元，遠優於去年同期的業外虧損628萬元，主要受惠於外幣兌換收益轉正。

現金流方面，榮惠-KY 2025年第1季營業活動淨現金流入達到1.55億元，為去年同期的4倍，顯示公司應收帳款管理與營運效能持續提升，期末現金與約當現金餘額也從2024年底的3.4億元上升至5.1億元，顯示財務體質持續優化。

關於美國關稅議題，劉世璘指出，目前榮惠-KY交貨以東南亞為主，並無直接出口至美國，惟下游客戶仍有部分間接出口至美國，未來稅率談定後，客戶是否要求降價，仍在密切關注中，未來將與客戶保持密切聯繫，持續追蹤稅率變動對價格的影響。

至於車用市場策略，劉世璘表示仍照原訂計畫來走，墨西哥辦公室預計8月進駐，業務銷售據點尚在登記成立中，墨西哥市場為未來重點發展區域，相關進展將持續推動。