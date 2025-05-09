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麗清財報／首季淨利3,552萬元 年增81.21％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

麗清（3346）第1季合併營收為20.49億元，年增16.99％，受惠旗下LED車燈模組、頭燈控制器主要客戶訂單拉貨力道強勁，加上集團持續深化營業成本、費用良好控管，帶動2025年第1季營業淨利達3,552萬元，較去年同期成長81.21％。但受到業外利息費用、所得稅皆較去年同期增加，以及股本因增資及可轉換公司債轉換普通股而增加，使第1季稅後淨利為3,045萬元、每股稅後盈餘（EPS）為0.25元，較去年同期表現持穩。

麗清表示，隨著新能源車與智慧化車輛的普及，LED車燈不僅在照明功能上更勝傳統車燈，其個性化設計與智慧控制功能也有效滿足市場需求，車燈在外觀設計上，也持續朝向發光面積加大及LED顆粒數增加的趨勢前進，進一步帶動與旗下華域視覺、海拉等一線車燈廠客戶的訂單需求，創造麗清LED車燈模組與車燈控制器產品出貨表現持續穩定成長，推升2025年第1季LED車燈模組銷售表現較前一年度成長5％。

不僅如此，麗清仍持續聚焦產品創新與營運效率提升，積極深化LED車燈模組與車燈控制器產品的競爭優勢，確保毛利率與獲利能力穩定，同時透過持續調整訂單出貨結構，良好控管營業成本及費用等，挹注2025年第1季毛利率、營業利益率分別提升至12.58％、1.73％水準。

麗清同步公告4月營收達8.09億元，較上月成長14.26％，改寫歷年同期次高佳績。累計2025年1至4月合併營收達新台幣28.58億元，較去年同期成長11.68％，登歷年同期新高水準。展望未來，麗清觀察中國大陸汽車市場內需價格競爭之現象，因大陸政府已宣示介入，今年可望緩解，且大陸政府陸續推出的汽車銷售刺激政策，皆有望進一步帶動新車市場表現，加上最暢銷的比亞迪海洋系列車款之車燈控制器新案出貨動能穩健，有助於創造今年大陸地區銷售表現逐步成長，奠定整體集團營運保持良好發展利基。

LED 麗清

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