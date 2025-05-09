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華新財報／首季EPS 0.17元 三大事業毛利率均回升

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華新總經理潘文虎。華新官網
華新總經理潘文虎。華新官網

華新（1605）9日公布首季財報並召開法說會，第1季營收448.43億元，年增10.5%，稅後純益6.79億元，年減21.95%，每股稅後純益（EPS）0.17元，華新指出，第1季營收雖然優於去年同期，但在業外損失的因素下，導致獲利較去年同期下滑。

華新指出，第1季電線電纜營收與前季約當，但是有減少毛利率較低的銅材銷售，因次毛利率回升到11％，較上季增加1個百分點；不銹鋼毛利率來到8％，較上季、去年同期都成長，較上季成長，主要是因為去年底增加的併購歐洲事業的主體，因此有顯著的毛利貢獻；資源事業雖然第1季出貨量略低於前一季，鐵合金在線價是低檔震盪，不過因為整個價格從去年第3季起下滑，本季停留在低檔震盪，會讓公司採用移動平均價的單位成本下跌，可以略為跟上售價跌幅，所以毛利率也有回升。

展望第2季，華新總經理潘文虎表示，不銹鋼事業方面，為避免美國關稅不確定性，下游客戶提前於第1季底下單，預期台灣不銹鋼第2季出貨量維持穩定；大陸不銹鋼持續調整產品結構，預期整體業績與上季持平；歐洲景氣則仍持續低迷。

資源事業方面，鎳生鐵價格維持低檔震盪，價格進一步下探的空間有限；惟全球經濟走勢、印尼相關政策變動及地緣政治風險仍具不確定性，第2季整體前景仍須審慎評估。

電線電纜事業方面，受惠台電強韌電網計畫，線纜需求表現仍然相當不錯，另外，民間建廠工程拉貨明顯，第2季接單維持穩定成長，整體銷量較去年同期或上季均有所提升。

不銹鋼 毛利率 營收

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