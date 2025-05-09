面板驅動IC廠天鈺和敦泰：第2季營運可望成長

面板驅動IC廠天鈺董事長林永杰今天表示，筆記型電腦廠因關稅不確定性影響，拉貨有遲緩情況，不過尚未擴及面板及驅動IC領域，預期第2季營運可望成長；敦泰也預期，第2季營收將較第1季成長。

天鈺及敦泰下午舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果及未來營運展望。天鈺第1季營收新台幣46.61億元，季減9.43%，年增25.2%，毛利率29.13%，較2024年第4季揚升3.15個百分點，歸屬母公司淨利3.95億元，季減14.24%，每股純益3.26元。

天鈺指出，第1季在電子貨架標籤和電子書閱讀器相關晶片成長推升下，其他類產品業績表現較佳，季營收達14.77億元，季增37.23%，年增85.77%，占總營收比重突破3成關卡，達31.69%。

林永杰說，觀察筆記型電腦廠因關稅不確定性影響，拉貨有遲緩情況，目前尚未擴及面板及驅動IC領域，預期第2季營運可望成長。

林永杰表示，世界環境變化大，預期未來關稅將會影響客戶拉貨速度，天鈺將持續推出新產品，提高競爭力，提升市占率。

至於新台幣匯率波動，林永杰說，天鈺營收與支出多數以美元計價，新台幣升值會影響毛利率表現，不過，未來毛利率將以維持在第1季29.13%水準為努力目標。

敦泰第1季受手機傳統淡季影響，且部分客戶提前於2024年第4季備貨，營收季減28.5%，至29.93億元。隨著產品組合優化，第1季毛利率26.9%，較2024年第4季提升5.5個百分點，歸屬母公司淨利1.71億元，季減6.5%，每股純益0.8元。

展望未來，敦泰表示，第2季手機中低階顯示晶片產品出貨可望回升，觸控晶片產品營收也可望平穩成長，其他產品出貨也將增長，預期第2季營收將較第1季成長。

敦泰指出，關稅政策及匯率波動的不確定性將使未來獲利難以預估。這些外部因素非公司所能控制，敦泰將專注產品發展與強化應變能力，因應未來各項變數。