華星光營收／4月3.83億元 年月雙增

國內光通訊指標大廠華星光（4979）9日公布，4月營收3.83億元、月增2%、年增42.2%，合併前4月營收達14.5億元，年增56.7%。華星光9日以151元平盤開出，盤中受到市場投資人搶進，交投熱絡，挹注股價隨之大漲，午盤時亮燈漲停，終場以166元漲停價作收，而單日成交量則達到4.5萬張，三大法人合計買超逾5421張，其中，外資及自營商同時自賣轉買，後續發展吸引市場關注。

隨著市場提高對AI、雲端應用的需求，也讓主要應用於AI領域中，「高性能計算和數據中心環境」的矽光子技術，格外受到全球市場矚目，這不僅代表光通訊模組已正式邁入1T以上時代，帶動概念族群業績水漲船高，而光通訊族群指標股華星光旗下光收發模組及光纖次模組的訂單，也受到資料中心興建、5G基地台擴增等利多拉抬，規模大增、表現明顯增溫，帶動整體營運表現重返成長軌道。

事實上，近日全球光通訊產業規格升級、周期縮短、市場規模提升，也讓台系供應鏈業者受惠，其中，華星光從過去就一直與美系業者有緊密的合作關係，而其與台灣上游半導體龍頭業者的供應鏈在地化策略更是一致，因此走勢大好，而華星光方面，主因部分產品規模放大後提升採購效益以及成本控管得宜，法人看好將持續擴產以滿足客戶需求。而公司近期也逐漸切入COC相關業務，並預計將於2025年貢獻約10%內之營收。

法人指出，華星光近年為搶搭美國拚寬頻基建等商機，已將營運策略轉向5G、資料中心，並成功切入光收發模組，而旗下新產品也已陸續出貨，團隊認為新產品線在資料中心的挹注下已逐步邁進成熟期，展望後市，內部看好通訊需求未來持續往上，對後市保持樂觀看待。而華星光今年營運持續聚焦AI與資料中心、矽光子共同封裝光學、光達及熱輔助磁記錄四大領域，其中800G產品需求去年已啟動，看好今年需求將明顯成長。