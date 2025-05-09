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關貿網路首季營收年增逾8% 續深化AIoT資安應用

中央社／ 台北9日電
關貿網路董事長張陸生（左三）。關貿網路/提供
關貿網路董事長張陸生（左三）。關貿網路/提供

關貿網路今天召開法說會，公布今年首季營收新台幣6.2億元，年增逾8%，董事長張陸生指出，近來雖有美國關稅、台幣匯率升值等變數，但公司業務布局、營收來源日益多元，將持續深化AIoT與資安應用，對今年整體營運仍持高度信心。

關貿網路今天召開法人說明會，公布2024年全年與2025年第1季財報，2024年全年營收達25.5億元、創新高，每股盈餘（EPS）3.4元，現金股利3.2元；2025年第1季營收達6.2億元，年增率8.66%，呈現穩定上升趨勢。

面對近期美國關稅議題與台幣匯率升值等外部變數，關貿網路董事長張陸生以2008年金融海嘯為例指出，關貿網路不像進出口業者所面臨的衝擊那麼直接強烈，且公司近年業務布局與營收來源日益多元，將持續觀察情勢發展，對今年整體營運仍維持高度信心。

在產品與服務創新方面，關貿網路表示，推動AIoT與資安雙引擎發展，自有品牌readAI單據速辨識服務，具備AI圖文影像辨識與生成式AI研發應用能力，目前已可準確辨識18類、49種圖文，辨識效能領先市場，並廣泛應用於財會報帳、財產管理、通關物流、零售流通、保險、醫療、汽車、工業製造、碳盤查與廣告風險管理等領域，相關商機蓬勃發展。

關貿網路指出，強化AI新興資安科技應用方面，推出網頁竄改監控與資安報告產製等服務，協助政府落實「AI科技島」並打造可信賴的資安環境；同時，提供資安防護方案，服務範圍涵蓋端點防護、身分驗證、漏洞修補、電子郵件安全、資安設備、事故通報及應變機制、社交工程演練、資料安全稽核、日誌儲存等完整解決方案，受政府機關、金融、零售等產業龍頭企業採用。

展望未來，張陸生表示，將持續深化AIoT與資安相關應用於通關、流通、保險、電子發票及政府專案等核心事業，提供一站式解決方案及產品，期再創營收新高。

關貿網路的前身為「財政部貨物通關自動化規劃推行小組」，於1996年8月移轉為財政部及民間股東共同投資的民營公司，2011年12月1日上櫃轉上市。

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