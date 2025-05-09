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聯強法說會／第2季營收重返正成長 看旺毛利率上升趨勢

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左起為聯強集團執行長王其勳、董事長苗豐強、總裁杜書伍、副總裁杜書全出席。記者林俊良／攝影
左起為聯強集團執行長王其勳、董事長苗豐強、總裁杜書伍、副總裁杜書全出席。記者林俊良／攝影

聯強（2347）9日舉行法說會，展望後市，聯強副總裁杜書全指出，今年主要成長動能來自商用加值業務，展望本季，預估營收重回正成長軌道，季比、年比皆會成長，此外，由於預期今年毛利率相對較低的半導體業務業績占比下滑，在產品組合優化下，因此對第2季及全年度毛利率有把握穩健增加。

聯強今年首季營收913.98億元，季減19.29%、年減11.91%，毛利率4.37%，季減0.32個百分點、年增0.11個百分點，營益率2.06%，季減0.7個百分點、年減0.19個百分點，稅後純益18.27億元，季減37.75%、年減16.8%，單季每股純益（EPS）達1.1元。

展望第2季，杜書全表示，本季營收將回到正成長軌道，預計季比、年比皆會增長，獲利預料也將有不錯表現。

至於毛利率方面，杜書全分析，聯強近幾季毛利率越來越穩定，大約在4.2~4.3%區間，由於預期今年毛利率較低的半導體業務營收占比會下降，在產品組合改變下，因此對第2季及全年度毛利率有把握穩健增加。

從四大產品今年全年展望來看，杜書全指出，持續樂觀商用加值業務，相信今年後續不管有什麼變化，該業務仍將維持不錯的成長，只是增長幅度多少的問題；資訊消費業務首季表現溫溫的，目前看來今年全年可能維持此態勢，但仍是期盼下半年整體市場回到正成長運作。

通訊（手機）業務部分，由於聯強在印尼市場經營很好，預期業務表現將比消費性產品好一些，呈現小幅增長；至於半導體業務，由於去年相關產品表現極佳，但今年市場需求回到正常情況，因此預計全年半導體業務表現會不如去年。

半導體 毛利率 聯強

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