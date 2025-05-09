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聯強法說會／業績來自亞洲多幣種 匯率影響相對低風險

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）9日舉行法說會，針對近期新台幣強升的匯率問題，聯強副總裁杜書全指出，由於聯強主要經營是在亞太地區，業績來自很多幣種，因此對聯強來說不是單純看美國匯率，從整體來看，預期匯率影響營收2%上下，對聯強來說是相對低風險。此外，針對關稅議題，他強調，聯強沒有任何產品輸入進美國，且若有任何關稅，聯強會直接轉嫁到通路去，不會去參與處理關稅的問題。

針對關稅議題，杜書全分析，聯強主要業務在亞太地區，沒有任何產品輸入進美國，雖然現在不知道亞太國家會不會反制措施，但中國大陸會有關稅問題，但聯強是代理商，若有任何關稅，那會是我們的成本，聯強會直接轉嫁到通路去，不會去參與處理關稅的問題。整體來看，預期關稅影響還好，對聯強來說不是太嚴重問題。

至於近期新台幣強升引發的匯率問題，杜書全表示，由於聯強主要經營是在亞太地區，業績來自很多幣種，都是亞洲貨幣，因此，主要是看與這些國家相對的匯率，不是單純對美國匯率，相信台灣政府會有很好的考量，不會一直讓台幣升值。

杜書全表示，以聯強業務來看，有部分是用美元交易，主要是在半導體產品方面，占所有業務比重約10-15%，是採付美元收美元，雖然有部分曝險，但聯強已啟動因應措施，所以從整體來看，預期影響營收2%上下，匯率問題對聯強來說是相對低風險。

匯率 聯強 關稅

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